Made in Umbria, la città delle acque Rasiglia cresce in strutture e in sicurezza: "Turismo settore vitale per il territorio di Foligno"

Dopo l'incredibile boom di turisti degli ultimi anni da tutta Italia e i riconoscimenti come miglior borgo da visitare, la città delle acque Rasiglia - frazione di montagna di Foligno - è stata oggetto di migliorie a livello di infrastrutture per ospitare al meglio e dare sicurezza ai turisti che arriveranno a partire dai prossimi giorni. E' stato infatti inaugurato il percorso pedonale protetto lungo la ex strada statale 319 in prossimità del centro abitato di Rasiglia. Recentemente era stata realizzata un’area di parcheggio turistico, con servizi igienici, con accesso diretto sulla strada provinciale, ex strada statale 319, distante circa 200 metri dall'ingresso della frazione di Rasiglia. I fruitori di tali servizi raggiungevano la frazione attraverso la ex strada statale 319 percorrendo la banchina non asfaltata e priva di protezione.

E’ stato realizzato un percorso protetto fissando un cordone invalicabile, realizzato in gomma riciclata, e fissato a terra con tasselli metallici. L'intero intervento è costato circa 80mila euro, con fondi comunali. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha detto che “si tratta del segno di un’ulteriore attenzione per Rasiglia per tutelare, in sicurezza, abitanti e turisti”.