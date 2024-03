Lutto a Bastia Umbra per la morte dell'ex consigliere e assessore Massimo Mencarelli

Il sindaco Paola Lungarotti ha espresso a nome della giunta comunale il proprio cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia di Massimo Mencarelli, già consigliere comunale e assessore ininterrottamente dal 1980 al 1995, con i aindaci Giancarlo Lunghi e Vannio Brozzi. Un impegno protratto per un lungo periodo di tempo, a sostegno del PCI.

“Nonostante fosse da tempo non in ottima salute, Massimo era sempre in piazza, quando ci incontravamo sempre una battuta, una chiacchierata, le ultime volte sulla piazza dove controllava i lavori e gli piaceva, così mi aveva detto. Pochi giorni fa era al mercato, con la inseparabile barboncina. Un bastiolo, Massimo Mencarelli, un altro personaggio della nostra Bastia che se n'è andato, mi dispiace” il messaggio del sindaco.