Lotta alla povertà, dal Comune 90mila euro di contributi per affitti e bollette

Ammontano a circa 90mila euro le risorse che il Comune di Marsciano ha messo a disposizione di famiglie in situazione di difficoltà, a causa della pandemia e della crisi economica. I fondi vengono erogati dal Comune nell’ambito di un protocollo di collaborazione attivato con la Fondazione di Carità San Lorenzo, ente operativo della Caritas della Diocesi di Perugia-Città della Pieve. Si tratta di risorse destinate a sostenere le famiglie nel pagamento delle utenze e degli affitti, oltre che per gli aiuti alimentari, in una fase dove il caro energia, con il forte aumento generalizzato della spesa per i consumi elettrici e di gas e l’impatto sulle attività economiche e sul lavoro, sta aggravando gli effetti sociali della crisi economica.

Il Comune di Marsciano invita quindi tutte le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno a prendere contatti con le assistenti sociali dell’Area socio-educativa dell’Ente ai recapiti 0758747267 – o.evangelista@comune.marsciano.pg.it o, in alternativa, a rivolgersi, per i contributi alle utenze e all’affitto, presso l’Emporio Betlemme, gestito dalla Fondazione di Carità San Lorenzo, in via Massimo D’Azeglio 8, presso i locali della parrocchia nel quartiere di Schiavo a Marsciano, il lunedì mattina dalle 09.00 alle 12.00 (tel. 0758742825).

Per accedere alle forme di sostegno erogate le famiglie devono avere un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 15mila euro. Inoltre, per quanto riguarda gli affitti, il contributo è rivolto ai titolari di un contratto di affitto che non risultano beneficiari di altre forme di contribuzione, per la stessa finalità, erogate dalla Regione.