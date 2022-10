Litigano in piazza per l'eredita, nipote e zio "divisi" dagli agenti del commissariato

Gridavano in piazza Vittoria, a Spoleto. Una lite piuttosto animata che ha richiamato l'attenzione degli agenti del commissariato, impegnati in un servizio di controllo del territorio. Gli agenti, dopo alcune ricerche, hanno individuato i due protagonisti della lite e hanno cercato di riportare la calma, prima di appurare cosa stesse accadendo. E dal racconto è emerso che i due, zio e nipote, avevano avuto un’animata discussione per motivi legati alla successione ereditaria che era poi degenerata in una lite verbale dai toni molto accesi.



Nonostante l’arrivo degli agenti, il giovane aveva continuato a inveire e a minacciare lo zio che ha riferito come non fosse stata la prima aggressione verbale in pubblico da parte del più giovane dei due. L’uomo ha poi precisato che, in quell’occasione, oltre alle offese e agli insulti, era stato anche colpito alla gamba da un calcio.





Dopo aver sedato la lite, constatato che nessuno dei due aveva bisogno di cure mediche, gli agenti hanno effettuato degli accertamenti al fine di verificare l’eventuale possesso di armi o licenze, approfondimenti che hanno avuto esito negativo. L'episodio è stato quindi inserito nell'applicativo Scudo.