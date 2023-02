Litiga con lo zio per i lavori nel condominio e finisce per essere picchiato dal cugino

Un lavoro di troppo all'impianto elettrico. Una domanda non troppo gradita, uno scambio di vedute che si è trasformata in lite. Ma le parole sono diventate fatti. Nonostante i protagonisti della discussione fossero parenti, nipote e zio. A cui si è aggiunto un cugino che ha pensato, secondo quanto riferito dalla questura, che il modo migliore per risolvere il contenzioso, fosse aggredire a botte il parente. Sfondando a calci il portone di casa, colpendolo alla testa mentre continuava a insultarlo e minacciarlo. E' stato necessario prima l'intervento della fidanzata e poi della polizia per riportare la calma.

Secondo quanto ricostruito, zio e nipote 40enne avevano discusso per dei lavori elettrici nell'area condominiale effettuati dallo zio. Il nipote temeva che potessero comportare delle conseguenze per le sue utenze e lo aveva fatto presente al congiunto. Il confronto si era tramutato in una pioggia di insulti per il più giovane dei due, che aveva scelto di tornarsene a casa. Dove, come detto, è stato raggiunto dal cugino 36enne che, dopo essere entrato a forza in casa, lo ha aggredito. Anche l'intervento della fidanzata e poi degli agenti del commissariato di Asissi non è bastato a placare il 36enne che ha continuato a minacciare il parente. Dopo essere stato medicato, il 40enne ha sporto denuncia nei confronti dell'altro, acui vengono contestati i reati di lesioni personali e danneggiamento.