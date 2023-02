Lite tra ex fidanzati in strada, arriva la polizia

L'incontro per riconsegnarsi i effetti personali dopo la fine della relazione ha rischiato di degenerare. È dovuta intervenire la polizia, a Spoleto, per la lite tra un ragazzo e la ex compagno. A chiamare la polizia proprio il ragazzo che ha raccontato di essere stato aggredito con lo specchietto di un'auto dal padre della ex, che era andato all"appuntamento con la figlia. Opposta la versione della ragazza: era stato l'uomo, 36 anni, a danneggiare con un pugno, lo specchietto dell'auto del padre, al culmine della lite, iniziato con insulti vari al loro incontro. Il 36enne, come aveva manifestato la ex compagna, non sarebbe stato nuovo a comportamenti di questo tipo, tanto da costringerla a rivolgersi a un centro antiviolenza. L'episodio è stato inserito nel sistema Scudo, mentre le eventuali indagini potrebbero partire a fronte di una denuncia.