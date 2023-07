Foligno, lite con medici e infermieri: denunciato per aver paralizzato il Pronto soccorso

I Carabinieri del Radiomobile di Foligno sono intervenuti presso l'ospedale su richiesta del personale sanitario a causa di un uomo, un italiano di 56 anni, che stava creando problemi.

Secondo quanto raccontato ai militari, l'uomo mentre si trovava all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale, per futili motivi ha iniziato a discutere animatamente con il personale sanitario in servizio, paralizzando per circa 20 minuti l’attività della struttura.

L'uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio.