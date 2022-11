Bastia Umbra: lite nella struttura ricettiva, serve la Polizia per calmare gli animi

Gli agenti del Commissariato di Assisi sono intervenuti in una struttura ricettiva di Bastia Umbra per un’accesa lite verbale.

I poliziotti, una volta raggiunto il bed and breakfast hanno calmato una cliente e la titolare della struttura ricettiva e ascoltato i motivi della lite.

La cliente ha riferito ai poliziotti che la proprietaria del B&B si era rifiutata di restituirle il proprio documento d’identità. La titolare, invece, ha precisato agli operatori che la cliente non volesse pagarle la camera in quanto la stessa affermava di non aver dormito bene.

Dopo aver riportato la calma, gli agenti hanno reso edotte le parti delle proprie facoltà previste dalla legge.