Foligno, prima la lite a ristorante, poi minaccia i poliziotti intervenuti: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Foligno sono intervenuti all’interno di un esercizio pubblico dove era stata segnalata un’accesa lite tra due persone.

I poliziotti hanno appurato che uno dei litiganti si era già allontanato mentre l’altro, identificato come uno straniero di 37 anni, ancora particolarmente agitato, manifestava la volontà di uscire dal locale per andare alla ricerca dell'altro.

Nonostante i tentativi degli agenti di dissuaderlo dal suo intento e di riportarlo alla calma, l’uomo ha proseguito con la propria condotta aggressiva, inveendo contro gli operatori e minacciandoli.

Dopo essere stato contenuto, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una pietra acuminata, oggetto che subito è stato sottoposto a sequestro.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato ha continuato a tenere una condotta oppositiva e aggressiva, arrivando persino a colpire con una testata uno specchio, infrangendolo.

Per questi motivi, è stato arrestato in flagranza per i reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima che ha poi convalidato l’arresto.

Il 37enne è stato, altresì, denunciato per danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.