Gualdo Tadino, i lions visitano le scuole elementari: raccolta occhiali usati, stop sprechi alimentari e benessere a tavola

Il Lions Club Gualdo Tadino, del presidente Sissi Palmieri, ha appena concluso la programmata campagna di controllo preventivo della vista destinata alle classi terze della scuola materna. Sono stati coperti tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino con l’esame di un numero complessivo di 55 alunni. E’ stata già prevista una tornata di recupero per gli assenti con l’obbiettivo di raggiungere tutti gli iscritti per un numero totale di 75 bambini. L’iniziativa, con l’intervento professionale dell’ortottista dott.ssa Chiara Borio, ha confermato la missione storica internazionale dei Lions, per come ispirata sin dal 1917 da Hellen Keller, per il tramite dei singoli club sul territorio, quali “Cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre”.

L’impegno sul tema ha come ulteriore potenzialità sia il service della raccolta occhiali usati e che il volontariato di oculisti soci che prestano assistenza sul posto nei paesi del terzo mondo. Alla presenza del Sindaco Massimiliano Presciutti, inoltre, ha già avuto inizio l’ulteriore service permanente Lions “Sani Stili di Vita Alimentare e Lotta agli sprechi”, con relatrici la dott.ssa Natascia Parlanti, Medico Chirurgo - Specialista in Endocrinologia e Medicina del Ricambio, e la dott.ssa Sara Pontoni - Biologo Nutrizionista.

Le giornate divulgative, con la prima che si è svolta martedì 31 gennaio presso le classi quinte della scuola primaria del plesso di Cartiere (interessati 35 bambini), proseguiranno nelle altre sedi dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino e copriranno l’intera popolazione scolastica delle quarte e quinte. Un ringraziamento va alla preziosa colleganza della Dirigente Scolastica Prof. Angela Codignoni per il tramite delle rispettive insegnanti coordinatrici, in rappresentanza di ognuna delle docenti intervenute, rispettivamente Teresa Fioriti e Daniela Leonardi.