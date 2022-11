Lezione speciale con Oscar Chiconi per gli ospiti del centro per disturbi del comportamento alimentare di Todi

Il famoso fumettista e illustratore argentino noto anche in Italia, Oscar Chichoni, ha fatto visita agli ospiti del Nido delle Rondini di Todi, centro diurno per i disturbi del comportamento alimentare. Accompagnato dal direttore del Distretto della Media Valle del Tevere dell’Usl Umbria 1, Luigi Sicilia, ha tenuto una lezione su creatività e disegno come strumenti di comunicazione. Gli ospiti hanno accolto con entusiasmo Chichoni che ha trascorso con loro un pomeriggio intero.

“Non è la prima volta che Oscar tiene questo tipo di lezioni quando viene in Umbria e lo fa con piacere. Le tiene con lo spirito di essere un po’ di aiuto e di ‘sollievo’ per chi ne ha bisogno. Quando i ragazzi si trovano davanti ad un professionista di questo calibro apprendono più volentieri e con gioia. L’obiettivo di questa lezione era insegnargli ad utilizzare la creatività ed il disegno come strumenti per esternalizzare le proprie sensazioni e sentimenti”, commenta Luigi Sicilia.