LA BUONA SANITA' L'elogio al reparto di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Pantalla: "umanità e grande professionalità"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione si una nostra lettriche che ha voluto ringraziare l'equipe medica dell'Ospedale di Pantalla dopo un importante intervento chirurgico.

Desideriamo ringraziare il personale del reparto di Chirurgia Generale dell’ Ospedale Media Valle del Tevere. In particolar modo, per la professionalità e l’umanità riscontrata, i ringraziamenti vanno al Dottor Claudio Marcacci, il quale, assieme al Dottor Guiggi, mi ha sottoposta ad intervento chirurgico di colecistectomia e viscerolisi laparoscopica. Non può venir meno anche il ringraziamento al Dottor Fausto Breccolotto, per la altrettanta professionalità e cortesia dimostrataci. Ringrazio inoltre il personale infermieristico e gli OSS del reparto, per l’ attenzione e la disponibilità nel corso dell’ intera degenza. Il timore nell’ affrontare un intervento abbastanza complesso era indubbiamente elevato, ma la dedizione riscontrata da parte dell’ intero personale nel periodo peri e post operatorio, mi ha pervasa di fiducia e mi ha consentito di superare le fasi di questo percorso con assoluta serenità. Mia madre successivamente, è stata sottoposta dal Dottor Claudio Marcacci ad intervento chirurgico di ernioplastica inguinale con protesi; anche in questa circostanza abbiamo potuto riscontrare un’ assoluta competenza professionale, ed altrettanta empatia ed umanità da parte di tutto il personale citato, motivo per cui entrambe proviamo profonda gratitudine per il lavoro svolto. Simona Pellegrino