Multe ai commercianti: la Lega di Assisi attacca la giunta Proietti

I consiglieri comunali della Lega Assisi criticano la giunta Proietti per le multe ai commercianti che non rispettano le norme sulle autorizzazioni e le insegne. Secondo loro, l'amministrazione comunale agisce di nascosto e senza dialogo con le categorie interessate, con lo scopo di fare cassa.

Spiegano Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli: “Nessuno vuole dare l’idea che non rinnovare le autorizzazioni o installare insegne o frecce senza averne fatto richiesta sia ineccepibile, anzi. Ciò che tuttavia riteniamo non appropriato è il modo di agire della giunta Proietti: è legittimo verificare e vigilare sulle ipotetiche situazioni di abusivismo ma non avvisare associazioni di categoria e commercianti di tali controlli è sbagliato”.

Inoltre, come riportato nella nota, i commercianti dovranno affrontare ulteriori spese per adeguarsi al nuovo piano dell'arredo urbano.

“L’ennesima prova di non trasparenza di questa amministrazione che anziché comunicare con i cittadini preferisce agire di nascosto scatenando malumori, anche comprensibili, tra chi gestisce attività ristorative e alberghiere. Eppure il primo cittadino dovrebbe sapere che questi sono tra i principali settori trainanti dell’economia locale generando lavoro e reddito” concludono Mignani e Pastorelli.