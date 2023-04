Nuovi lavori Umbra Acque ad Assisi, rubinetti a secco per 10 ore: le vie e gli orari

Nuovi interventi "programmati e indifferibili" sulle condotte idriche ad Assisi, rubinetti a secco per ore. Ecco le vie e gli orari.

Come spiega una nota di Umbra Acque "giovedì 6 aprile dalle 8 alle 18 verrà interrotto il servizio nelle seguenti località e vie: Via San Fortunato, Via Biagiano, Via Grotte, Via Correggiano, Via San Bartolo, Via San Pietro Campagna, Via della Pescara, Via Madonna di Colderba, Via Mosciole, Via Petrata, Via San Vetturino, Via Padre Pio, Via Pieve San Nicolò, Località Santa Croce, Località Strada Margherita Campagna". In Via Vaiano, prosegue Umbra Acque, "si potranno verificare cali di pressione o portata".