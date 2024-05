Todi: iniziano i lavori in via Menecali, tra Consolazione e Pozzo Beccaro

A partire da lunedì 6 maggio avranno valore le modifiche alla circolazione nella porzione di centro storico subito interessata dal piano di rigenerazione urbana, i cui cantieri sono stati consegnati in settimana con lavori previsti per la riqualificazione della mobilità e della sosta per complessivi 5,7 milioni di euro.

La prima area ad essere beneficiata è quella di Via Menecali, con la conseguente nuova disciplina stradale. L'ordinanza emessa dal Comando della Polizia Municipale ha durata fino al 30 giugno 2024. In Via Pozzo Beccaro è prevista l'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli, ad esclusione di quelli di soccorso ed emergenza e dei residenti sulla stessa Via fino all'intersezione di Via Menecali. Per i soli autorizzati viene istituito il doppio senso di circolazione su Via Pozzo Beccaro da e per Via Porta Aurea.

Dall'incrocio di Santa Maria viene disposto il divieto di transito, ad esclusione dei residenti e autorizzati, dalle ore 7:30 alle 8:30 e dalle ore 12:30 alle 14:00, per il rimanente periodo scolastico. Per chi sale da Porta Fratta, infine, viene istituito il senso vietato già all'altezza del civico 45, ovvero della cosiddetta piazzetta.

Il tratto di Via Menecali compreso tra Pozzo Beccaro e il civico n. 4 (torre mura medievali), quello ovvero oggetto del primo stralcio dei lavori, sarà interessato dall'istituzione del divieto di transito e di sosta ambo i lati a tutti i veicoli. In compenso nel tratto fra il civico n. 4 e il monumento ai caduti viene istituita un'area di sosta riservata ai soli residenti nel settore 2 della ZTL.

I circa 4.000 metri quadrati di Via Menecali saranno oggetto di un intervento di riqualificazione con opere che interesseranno i servizi a rete, l'illuminazione e l'arredo urbano ma soprattutto il rifacimento della pavimentazione, che avverrà con lastre in cemento architettonico con finitura simil pietra rigata e fiammata e cordoli in travertino. L'importo di competenza di questo cantiere assomma ad 1,9 milioni di euro.

"Sono state fatte tutte le opportune valutazioni per contenere i disagi, a fronte dei quali avremo entro la fine dell'estate Via Menecali completamente rinnovata", spiega il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano. "Si tratta di una fase delicata - aggiunge il primo cittadino - visto che la città è interessata già da altri numerosi cantieri che vedono investimenti in corso nel 2024 per 19 milioni di euro: l'invito ai cittadini è alla collaborazione, che sarà ripagata al termine delle opere da una città più bella e accogliente, con un vantaggio per tutti, dai proprietari degli immobili alle attività commerciali presenti".

In fase di valutazione in progress il recupero di ulteriori spazi a favore dei residenti, quale ad esempio quello afferente il plesso della scuola primaria di Porta Fratta limitatamente al periodo estivo e alla durata dei lavori in Via Menecali.

Il piano di rigenerazione urbana interesserà anche l'area del Mercato Vecchio e quella di Via Termoli-Giardini Pubblici: presso quest'ultima è stata disposta, sempre a partire dal 6 maggio e fino al 30 settembre, l'interdizione della circolazione pedonale in corrispondenza della zona di cantiere costituita.