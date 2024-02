Panicale, 1 milione e 200mila euro per eliminare le criticità sulle strade provinciali e comunali

Un milione e 200mila euro di investimenti sulle strade provinciali e comunali di Panicale nel biennio 2023-2024 e al via ci sono nuovi interventi per il risanamento e la manutenzione delle strade concertati con la Provincia di Perugia.

Dopo i lavori che hanno interessato la S.P. 306 tratto Tavernelle-Panicale, e i lavori di messa in sicurezza del ponte e della viabilità in località Cigne, l’Amministrazione provinciale si appresta ad intervenire per il completamento delle opere di risanamento della S.P. 306-intersezione 310 Pacianese (dopo aver realizzato il primo tratto in località Olmini), nel breve tratto rimasto da ripristinare di Via delle Parti e sulla S.P. 309 - tratto Missiano, dove sono da poco terminati alcuni lavori di ripulitura delle banchine.

“Con queste opere – dichiara la consigliera provinciale con delega alla viabilità Erika Borghesi – abbiamo potuto rimuovere delle criticità che da tempo interessavano alcuni tratti stradali che insistono sul territorio di Panicale e così soddisfare le comprensibili istanze della comunità locale”.

Il sindaco Cherubini annuncia che nei prossimi giorni partiranno anche le opere finanziate con fondi PNRR e che riguarderanno le strade comunali di Casalini e Colle San Paolo, attraverso l’esecuzione di un progetto da 300.000 euro che prevede interventi di straordinaria manutenzione, attesi dalle comunità, di ripristino e messa in sicurezza dei tratti ammalorati.

“A queste risorse – conclude Cherubini - si aggiungeranno quelle da bilancio comunale, che riguarderanno diversi tratti di strade comunali in tutto il territorio, per altri 200.000 euro di lavori”.