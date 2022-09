Marsciano, sopralluoghi nelle frazioni per programmare interventi e migliorare la qualità della vita

Un programma di sopralluoghi nelle frazioni del territorio comunale di Marsciano per mettere a punto un piano di interventi. L'iniziativa è dell’assessore ai Lavori pubblici e alle manutenzioni Francesca Borzacchiello.

“Quello che faremo – spiega in dettaglio Francesca Borzacchiello – è coinvolgere le comunità locali in un controllo dello stato dei lavori di manutenzione e decoro urbano che sono già stati realizzati e, soprattutto, in quella che dovrà essere una puntuale valutazione dei nuovi interventi che si rendono necessari per risolvere nuove o vecchie criticità presenti. Per questo sarà importante la partecipazione, a tali sopralluoghi, di rappresentanti delle associazioni locali e degli stessi cittadini che hanno segnalazioni da fare”.

Il primo sopralluogo è programmato a Compignano sabato mattina 1 ottobre, con l'intento di coinvolgere associazioni e residenti per verificare lo stato di lavori già realizzati per la manutenzione e il decoro di centri storici e aree verdi e valutare le opere e gli interventi necessari.

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti già programmati per il mese di ottobre:

sabato 8 ottobre

ore 09.00 – Sant’Apollinare, arco di ingresso al borgo antico

ore 10.30 – Pieve Caina, piazza XI Febbraio

sabato 15 ottobre

ore 09.00 – Castiglione della Valle, spazio antistante la chiesa parrocchiale

sabato 22 ottobre

ore 09.00 – San Biagio della Valle, spazio antistante la torre campanaria

sabato 29 ottobre

ore 09.00 – Badiola, spazio antistante la chiesa parrocchiale

ore 10.30 – Villanova, spazio antistante la chiesa parrocchiale.

“Questa iniziativa – afferma il sindaco Francesca Mele – è parte di un momento di verifica dei vari lavori pubblici eseguiti nelle frazioni e di ascolto dei cittadini cui segue una fase operativa di progettazione e realizzazione di ulteriori interventi. Vogliamo in questo modo confermare e rinnovare l’attenzione dell’amministrazione verso tutto il territorio e il miglioramento della qualità di vita dei suoi abitanti”.