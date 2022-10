Todi, prosegue il recupero del piazzale della Consolazione: nuovi lavori per 250mila euro da lunedì 17 ottobre

Riqualificazione del piazzale della Consolazione a Todi, primo traguarda raggionto con la conclusione dei lavori del primo stralcio, già pronto il cronoprogamma degli ulteriori interventi per restituire l'area adiacente al Tempio alla piena fruibilità, riqualificata nei piani viari e nella regimentazione delle acque, nella piena fruibilità dei turisti e di quanti accedono al centro storico a piedi o con il servizio gratuito del bus navetta elettrico.

La ditta inizierà i nuovi lavori a partire da lunedì 17 ottobre, al termine delle manifestazioni della "Disfida di San Fortunato" e della tre giorni a teatro della Società Romana di Psicoterapia Familiare con oltre 350 convenuti da tutta Italia. Il secondo stralcio prevede un investimento di 250 mila euro e una durata dell'intervento di circa 90 giorni.

Nel frattempo, sono stati consegnati tutti i pezzi di ricambio per la manutenzione straordinaria ventennale del sistema di risalita meccanizzata di Porta Orvietana. La sostituzione inizierà lunedì 10 ottobre e durerà dai 7-10 giorni, con la prospettiva molto concreta del ripristino del servizio per il prossimo 20 ottobre.

"L'amministrazione comunale - sottolinea il sindaco di Todi Antonino Ruggiano - è al lavoro per concertare le varie situazioni anche con l'avvio dei lavori di ripavimentazione di via Ciuffelli, il cui cantiere è stato consegnato come previsto il 3 ottobre, così da poter limitare al mimimo i disagi a residenti, commercianti e turisti".

Con l'avvio del secondo stralcio presso il Tempio della Consolazione, diventerà ancor più centrale all'interno del sistema di mobilità cittadina il parcheggio di Porta Orvietana per l'accesso al centro storico, tanto che nelle settimane scorse sono state ampliate le agevolazioni per l'abbonamento mensile, il cui costo è stato portato a 22 euro, ovvero 0,73 centesimi al giorno.

I lavori del primo stralcio nell'area della Consolazione, ricompresi nel piano di rigenerazione urbana, hanno comportato un investimento di circa 160mila euro, con l'esecuzione di opere di viabilità pedonale e di arredo urbano e alla realizzazione di una nuova piazzola per la fermata dei bus.