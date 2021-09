Castel Ritaldi, 400mila euro per il recupero del Centro Sportivo polifunzionale Calisto

Il Comune di Castel Ritaldi è stato ammesso al finanziamento “Bando Sport e Periferie 2020” per una somma di 400mila euro per il progetto di rigenerazione e adeguamento del Centro Sportivo polifunzionale Calisto, in località La Bruna.

"Il nostro Ente provvederà a cofinanziare l'intervento per garantire alla cittadinanza e non solo, una struttura adeguata alle norme di sicurezza ed utilizzabile per la pratica sportiva - assicura la sindaca Elisa Sabbatini - Questo garantirà la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché di miglioramento della qualità urbana e di riqualificazione del tessuto sociale".

Per il primo cittadino "la gioia più grande sarà quella di consegnare alla comunità dopo tanti anni, una struttura efficiente e all'avanguardia dove le nostre associazioni sportive di categoria, saranno in grado di esprimere al massimo le loro potenzialità. In attesa delle linee guida ministeriali che regolamenteranno i tempi e le modalità dell'utilizzo dei fondi, verrà indetta la gara lavori".