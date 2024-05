Spoleto, proseguono gli interventi di pulizia delle aree verdi e dei cimiteri

Proseguono gli interventi di Ase Spoleto nel territorio comunale: dalla manutenzione e pulizia stradale al taglio dell’erba, dagli interventi nei cimiteri e a quelli che interesseranno gli edifici pubblici.

Per quanto riguarda le strade è in corso la sostituzione di alcune parti della pavimentazione in corso Mazzini, la pulizia delle griglie in via dei Vetrai, via Piersanti Mattarella ed al parcheggio di via Visso, la pulizia delle cunette e delle banchine in via Vetrai, via Posterna (ingresso parcheggio) e via San Paolo, la decespugliazione in corso Flaminio, via Sandro Pertini e via Flaminia.

Insieme al taglio dell’erba a Eggi è in programma la manutenzione del verde pubblico ai giardini di via Tito Sinibaldi, via Svizzera, piazzale Europa e via Danimarca, mentre nei cimiteri di Spoleto, San Sabino e San Giacomo è previsto il vuotamento dei sacchi (nei cimiteri del territorio verranno effettuati interventi per nuovi allacci, disdette e riparazione di guasti alle lampade votive).

Per gli interventi agli edifici scolastici è prevista in questi giorni la pulizia delle coperture nelle scuole primarie di “Santa Croce” e Villa Redenta e la pulizia delle griglie alla scuola d’infanzia di via Visso.

Parallelamente la ditta Gardenland di Bocci Novello, a cui il Comune di Spoleto ha affidato una serie di interventi relativi al verde pubblico, oltre alla pulizia dei cestini effettuerà il taglio dell’erba al parcheggio di via dei Filosofi, ai giardini di via 1° Maggio, in viale della Repubblica, in via Visso, in piazza della Signoria e in piazza Campello.

La scorsa settimana, sempre la dita Gardeland, ha provveduto al taglio dell’erba alla scuola d’infanzia in viale Martiri della Resistenza, in viale dei Cappuccini, viale Giacomo Matteotti. In viale Trento e Trieste (dove sono stati potati sei tigli), piazza della Vittoria, Largo Moneta, via Flaminia, via delle Lettere e agli ingressi nord e sud di Spoleto, insieme al taglio dell’erba è stato effettuato anche il taglio delle siepi.​