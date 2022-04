INVIATO CITTADINO La piazza di Lisciano Niccone soggetta a un interessante progetto di riqualificazione

La piazza di Lisciano Niccone soggetta a un interessante progetto di riqualificazione. I lavori sono in corso e termineranno prima dell’estate.

Fulcro dell’agorà e scrigno di memorie il monumento ai caduti della I Guerra Mondiale. “L'opera fu realizzata dai fratelli Frati di Mercatale, su progetto del geometra Manlio Curattoli. Fu inaugurata con solenne cerimonia il 22 luglio 1923, come riportato da ‘Il Giornale d'Italia’ nell'edizione del 26 luglio 1923” ricorda Antonio Brecchia, geloso custode di memorie della comunità liscianese.

Va peraltro sottolineato che lo stesso monumento fu spostato verso l’interno già alcuni anni fa, in quanto (asseritamente!) impattante per il traffico. A parere di chi scrive, non si trattò di una decisione esaltante, né particolarmente felice. Diciamo: inappropriata. Nella circostanza si perse, peraltro, l’occasione per sondare le fondamenta del simbolico mausoleo nelle cui viscere deve essere seppellito un tubo metallico all’interno del quale è contenuto un cartiglio coi nomi di quanti ne promossero l’erezione. Questo mi ricordava mio nonno Francesco Allegrini, professione calzolaio, noto come spirito libero, anticonformista e dotato di sapida ironia.

Quali le criticità della configurazione che hanno consigliato il restyling della piazza?

Pungolo dell’iniziativa, la mancanza di arredo urbano e di verde, utili ad offrire una gradevole accoglienza alle persone. Insomma: una piazza inadeguata a svolgere correttamente funzioni di relazionalità.

Inoltre, lo stato della pavimentazione era in netto degrado, a causa delle infiltrazioni di acqua piovana e della sua stessa struttura materica. Verrà utilizzato un getto di cemento architettonico con due cromie, utili a distinguere le sezioni e i livelli della piazza.

Altro punctum dolens è risultato la fontana, specialmente per la mancanza di un sistema di depurazione dell’acqua che era torbida e contaminata. Da qui la necessità di realizzare un locale tecnico interrato, contenente le apparecchiature per il trattamento delle acque e consentire lo svuotamento del manufatto d’arredo, onde permettere una pulizia almeno annuale.

È prevista la dotazione di panche adeguatamente ombreggiate da idonea vegetazione arborea. In progetto anche l’ampliamento dell’area verde con la creazione di un piccolo giardino e area giochi.

Rispetto delle norme in materia di agibilità per disabili.

Come si intuisce con palmare evidenza, non si tratta di un semplice make up, ma di una seria ristrutturazione.

Interventi necessari (ma non ancora previsti e finanziati) anche sul monumento che presenta lacune vistose, specialmente sulle parti lapidee in pietra serena, ampiamente ammalorata e sfogliata. Oltre a concrezioni calcaree, muschi, licheni e saprofiti. Sono invece illesi gli elementi marmorei con i quattro scudi simbolici [l’aquila, la croce, il giglio fiorentino, mentre uno riporta il simbolo del Comune: l’albero, di rovere o di castagno, con appeso il paiolo, caldèo, in dialetto (dal latino calidarium = recipiente per l’acqua calda) una volta sempre agganciato alla catena del focolare nella casa contadina]. Intatte le campiture coi nomi dei caduti, semplicemente da ripassare con boiacca o vernice nera.

Notazione personale. Intorno a quel monumento, l’Inviato Cittadino ha ascoltato i racconti dei vecchi: storie di guerra, di miseria e sopraffazioni di padroni. Formandosi una coscienza politica e civile. Su quelle catene, agganciate ai colonnini (oggi mozzati), noi ragazzini ci siamo dondolati, procurandoci qualche bernoccolo. Alla tenue luce di quella fiamma simbolica che lo sovrasta, abbiamo fantasticato su innamoramenti e vissuto sogni adolescenziali. In tempi meno floridi dei nostri. Eravamo poveri ma, come si dice, “non ci mancava niente”. Ricchi di cuore e dignità. Orgoglio liscianese.