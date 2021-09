Umbertide, finanziate dal Comune opere pubbliche per 2 milioni di euro

Il Comune di Umbertide ha finanziato opere pubbliche per circa 2 milioni di euro. I lavori riguardano il cavalcavia di via Madonna del Moro, la strada comunale del Sasseto, la scuola primaria “Garibaldi” e le scuole dell'infanzia di Calzolaro e Montecastelli

Dopo il finanziamento dell'asilo nido comunale pari a 2 milioni di euro (ai quali si aggiungono 400mila euro di cofinanziamento da parte del Comune di Umbertide), sono in arrivo 1.913.000 euro per cinque importanti interventi per la viabilità e per alcune scuole di proprietà comunale.

Per quanto riguarda la viabilità, uno dei progetti rientranti tra quelli che beneficeranno dei fondi è la manutenzione straordinaria e l'adeguamento del cavalcavia situato presso la zona industriale Madonna del Moro per il quale sono stati erogati 800mila euro.

L'altro riguarda la strada comunale del Sasseto, per la quale sono stati stanziati 120mila euro per il consolidamento delle scarpate e per la manutenzione straordinaria della sede stradale.

Passando all'edilizia scolastica nel capoluogo ammontano a 123.797 euro le risorse messe a disposizione per gli interventi di efficientamento energetico della scuola primaria “Giuseppe Garibaldi”.

Nelle frazioni hanno ricevuto il contributo gli interventi di adeguamento sismico che riguarderanno le scuole dell'infanzia di Calzolaro (pari a 540mila euro) e di Montecastelli (il cui importo è di 330mila euro).