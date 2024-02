Maxi cantiere al liceo classico "Sesto Properzio": lavori per quasi 3 milioni di euro

Maxi cantiere al Liceo Classico “Sesto Properzio” di Assisi, al via i lavori di efficientamento energetico che consentiranno l’aumento di due classi energetiche.

Gli interventi, per una spesa di 2.880.000 euro, sono finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Ne danno notizia la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti e la consigliera delegata all’Edilizia scolastica, Erika Borghesi.

"Con questo intervento nell’istituto Properzio si compirà un significativo percorso di efficientamento energetico - commenta la presidente Proietti che è anche sindaco di Assisi - che non solo darà benefici in termini di risparmio energetico ma anche in termini di consapevolezza e cultura della sostenibilità verso le ragazze e i ragazzi. Le risorse che atterreranno sul territorio, intercettate da fondi Pnrr, sono significative e saranno utilizzate per rendere più sostenibile un edificio scolastico di prestigio e valore storico".

"Mediante tale progetto – spiega Borghesi – si vuole ottimizzare il comfort termo-igrometrico degli ambienti, attraverso l’aumento di due classi energetiche, rispetto le condizioni dello stato attuale. Per raggiungere questo obiettivo – continua la consigliera – verranno sostituiti gli infissi, si procederà all’isolamento termico della copertura, verrà effettuato un “relamping, ovvero si sostituiranno i tradizionali corpi illuminanti con lampade più moderne e verranno installate le valvole termostatiche nei corpi scaldanti".

Per la progettazione, scrive la Provincia, "è stato costituto un nucleo di lavoro interno all’ente attuatore Provincia di Perugia così come per la Direzione Lavori e contabilità. Verranno affidati a figure esterne, invece, la verifica della progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera e il collaudo tecnico amministrativo nonché impiantistico. Il termine dei lavori è previsto per la fine dell’anno in corso".