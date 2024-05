E45, lavori per la sostituzione dello spartitraffico centrale tra Marsciano e Collepepe

Nell’ambito del programma di riqualificazione e potenziamento della rete stradale umbra, avviato da Anas, sono in fase di ultimazione i lavori per la sostituzione dello spartitraffico centrale (new jersey) su un tratto di 4,5 km della E45 tra Collepepe e Ripabianca. In particolare, sono in corso gli interventi di adeguamento della pavimentazione che completano l’intervento.

Gli interventi relativi alla prima carreggiata (direzione Cesena) termineranno domani, con qualche giorno di anticipo. Da mercoledì 22 maggio sarà quindi riaperta la carreggiata in direzione Cesena e sarà chiusa la carreggiata in direzione Roma.

Il transito sulla E45 sarà sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Marsciano/Collepepe sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma. In alternativa, sarà possibile utilizzare lo svincolo di Ripabianca.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 31 maggio.

Il vecchio spartitraffico preesistente è stato sostituito con una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominato NDBA (National Dynamic Barrier Anas). La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione, elevando sensibilmente gli standard di sicurezza per la circolazione.