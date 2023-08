Deruta, iniziati i lavori di impermeabilizzazione della scuola primaria

Sono iniziati i lavori di impermeabilizzazione nell’edificio della scuola primaria di Deruta.

“Si tratta - fanno sapere il sindaco Michele Toniaccini e la giunta - di interventi necessari, mirati a rimuovere l’umidità presente, a preservare gli ambienti da infiltrazioni di acqua, contrastandone l’ulteriore formazione. L’azione costante di prevenzione e sicurezza negli ambienti scolastici - proseguono - è prioritaria e resa possibile grazie a fondi del bilancio comunale, per 21.960 euro”.

Nel dettaglio, come spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Marinacci “alcune aule presentavano tracce di umidità e infiltrazioni. Per questo, attingendo dai fondi comunali, abbiamo deciso di intervenire per risolvere quanto prima le criticità presenti”.

“La nostra attenzione verso la scuola è sempre rivolta a mantenere alti i livelli di prevenzione e sicurezza al suo interno. Stiamo lavorando per riconsegnare le aule per la riapertura del prossimo anno scolastico”, conclude il vicesindaco Maria Cristina Canuti, con delega alle Politiche scolastiche.