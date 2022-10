Lascia la comunità per andare dalla madre malata, ma sbaglia fermata al ritorno

Sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, si era allontanato da una comunità terapeutica di Spello per recarsi dai familiari fuori regione. Il giorno seguente, di ritorno dal viaggio, si era reso conto di aver sbagliato la fermata del treno e, trovatosi all’interno della stazione di Baiano a Spoleto, aveva deciso di chiamare il 112.

Agli agenti del commissariato di Spoleto ha raccontato di essersi recato in una città del Lazio per fare visita alla madre, affetta da problemi di salute. Una volta accertate le condizioni della madre, il 45enne aveva deciso di ritornare in comunità.

Gli operatori hanno appurato che l’uomo era gravato dalla misura di sicurezza della libertà vigilata, ma senza alcuna prescrizione limitativa della libertà personale.

Per questo motivo, appurato che non necessitava di cure mediche, i poliziotti lo hanno accompagnato presso la struttura e riaffidato al personale dipendente.