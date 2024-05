Lancia mobili dalla finestra di casa, caos a Foligno

I vigili del fuoco di Foligno sono intervenuti in seguito della richiesta di assistenza da parte della Polizia di Stato per una signora di circa 60 anni che lanciava mobili dalla finestra del terzo piano. In supporto dalla sede centrale di Perugia, autoscala e carro teli e, dal comando di Terni, ulteriore telo da salto.

Il personale, coordinato dal funzionario di servizio, ha messo in sicurezza l’area mediante l’utilizzo dei teli e le finestre dell’appartamento con l’autoscala; la persona è stata soccorsa e immobilizzata dagli agenti e, successivamente, affidata al personale sanitario presente sul posto.