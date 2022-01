Trasimeno, denunciato minorenne che spacciava marijuana. Due trentenni nei guai per via della coca

Dall'inizio dell'anno ad oggi i Carabinieri hanno aumentato i controlli su tutto il territorio del Trasimeno. In pochi giorni le pattuglie hanno sequestrato oltre 17 grammi di varie sostanze stupefacenti, in prevalenza marijuana e cocaina. La denuncia più pesante - a piede libero - ha riguardato un minorenne che era finito nel mirino degli investigatori per uno strano giro: una volta fermato sono saltati fuori 14 grammi di marijuana da piazzare sul mercato dei giovani e giovanissimi del Trasimeno.

La conferma sarebbe arrivata anche dalla somma di denaro sequestrata: 500 euro, per le forze dell'ordine frutto dell'attività di spaccio portata avanti dal minore. Denunciato sempre per droga, ma stavolta per cocaina, un 35enne del posto trovato in possesso, al termine di una perquisizione personale, di 4 involucri di cellophane contenenti complessivamente 2.8 grammi di coca. Segnalato alla Prefettura come assuntore un trentenne che aveva acquistato un piccolo quantitativo di droga.