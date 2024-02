Italo Rossetti ci ha lasciato improvvisamente nella mattinata del 26 febbraio. Il perugino è stato una vera colonna del motorsport, sia come direttore sportivo di diverse squadre di Formula 3, tra cui anche la Coloni Motorsport, e successivamente come responsabile di pista all’autodromo di Magione e poi coordinatore della sezione regionale degli ufficiali di gara.

La presidente dell’autodromo Francesca Pasquino, l’amministratore delegato Roberto Papini, il Presidente di Aci Perugia Ruggero Campi, i consiglieri e i dipendenti tutti dell’Autodromo dell’Umbria partecipano al dolore della famiglia per la perdita improvvisa e ne piangono la scomparsa. Anche la Delegazione Regionale ACI Sport Umbria esprime il più profondo cordoglio e si stringe intorno alla famiglia di uno dei personaggi più presenti e conosciuti nell’automobilismo umbro. Un grande appassionato, un uomo di motorsport. un’autentica colonna portante dell’Autodromo dell’Umbria, che lascia un vuoto profondo in tutti coloro che hanno avuto modo di incrociarlo, imparando dalla sua esperienza.

L’ultimo sarà dato martedì 27 febbraio alle ore 15.00 presso la chiesa nuova di San Mariano di Corciano.