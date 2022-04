La Polizia e l'impegno quotidiano sul sociale. Aiutata anziana malata che era convinta di essere stata abbandonata....

"Mi hanno abbandonato: aiutatemi, io sono malata e ho difficoltà a camminare": una donna anziana ha chiamato il Commissariato di Polizia a Spoleto perchè convita di essere rimasta sola e quindi spaventata aveva cercato aiuto proprio agli agenti. Subito le forze dell'ordine si sono recate a casa sua per prestare soccorso, come sempre più spesso accade nelle città umbre con famiglie sempre più anziane. Ma alla porta gli agenti sono stati accolti dal marito 92enne, con gravi problemi di udito, che non aveva sentito le richieste della moglie. Sentita dai poliziotti, la donna ha dichiarato di aver provato più volte a chiamare i suoi familiari e temendo che l’avessero abbandonata, aveva deciso di chiedere l’aiuto della Polizia di Stato. Fatalità anche l'assistenza - non attiva 24 ore su 24 - non era entrata in servizio come avrebbe fatto da li a poco. Nessun abbandono ma un allarme figlio dell'età che avanza e delle malattia. La Polizia ha invitato la famiglia a chiudere un aiuto ai servizi sociali per assistenza continuitiva confermando la loro presenza in ogni circostanza ci fosse bisogno. Non solo crimine e inseguimenti, ma le forze dell'ordine sono sempre di più un presidio sociale per i più fragili.