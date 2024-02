Pista ciclabile eugubina: la Lega Gubbio chiede che venga rimossa

I consiglieri comunali della Lega Gubbio, Michele Carini e Sabina Venturi, hanno spiegato che nell’ultimo consiglio comunale di venerdì 16 febbraio è stata discussa la mozione presentata dal loro gruppo consiliare per la rimozione, della fallimentare pista ciclabile eugubina: “La mozione è stata bocciata, a stretta maggioranza, dai gruppi consiliari della coalizione del sindaco Stirati ma, in quanto argomento molto sentito dalla pubblica opinione, è stata comunque votata trasversalmente da quasi tutte le opposizioni presenti in consiglio comunale (dal comunista Orfeo Goracci, dal gruppo del Partito Democratico e da tutti gli esponenti del gruppo misto) oltre che dai consiglieri comunali provenienti da “Scelgo Gubbio”, oggi diventata Gubbio Civica” spiegano i consiglieri.

E ancora: “Unica curiosa eccezione a questo voto trasversale sono stati i consiglieri del Movimento 5 Stelle, nominalmente all’opposizione, che si sono uniti al voto contrario della maggioranza del Sindaco Stirati nonostante in passato siano stati i più forti critici della pista ciclabile”.

Carini e Venturi, sottolineano inoltre che: “La stessa vicesindaco e la Giunta hanno del resto apertamente ammesso in consiglio il sostanziale fallimento dell’opera della pista ciclabile, che non è stata regolarizzata inserendola nella viabilità locale ed è ormai da tempo diventata unicamente un parcheggio semi illegale, ma si sono poi opposti alla mozione chiedendo invece una qualunque soluzione di compromesso per salvare la faccia”.

In conclusione i consiglieri della Lega Gubbio evidenziano: “Non è però, a nostro parere, più il tempo di compromessi all’acqua di rose ma serviva (e serve) un atto forte di presa di responsabilità per un’opera che non svolge la sua funzione e oltre a essere pericolosa potrebbe causare in futuro un danno economico al Comune con un eventuale intervento della Corte dei Conti che potrebbe chiedere i danni”.