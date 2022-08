La Contessa sarà chiusa per mesi da ottobre: spunta una strada alternativa da riammodernare. I sindaci: "Siamo preoccupati"

Sarà risistemata una vecchia strada comunale per non isolare certi territori che si affacciano sulla Contessa in vista della chiusura per diversi mesi prevista per l'inverno prossimo. Il progetto porta la firma del Comune di Gubbio con l'appoggio di Anas che si è fatto carico di questo intervento che servirà per non isolare quella parte di territori (tra Umbria e Marche) e per dare alle attività economiche e ai residenti una risposta.

La chiusura della Contessa - per alcuni mesi - è programmata da ottobre in avanti per consentire di intervenire e mettere in sicurezza viadotto e galleria. Un lungo cantiere che è fonte di preoccupazione da parte delle istituzioni che su quella via di comunicazione insistono sia direttamente che indirettamente per i risvolti economici, commerciali e di collegamento interregionale. A monitorare sui tempi e sui lavori ci sono i sindaci i Cantiano, Gubbio, Cagli, Acqualagna, il presidente dell’Unione Montana Catria e Nerone che si sono riuniti nelle marche per iniziare un tavolo congiunto sull'opera. "Ciò che viene chiesto coralmente da tutti i presenti - hanno ribadito - è che i lavori vengano eseguiti nel più breve tempo possibile, con grande celerità, in assoluta sicurezza".