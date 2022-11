L'avvocato e i soldi per l'incidente della figlia, truffatori in fuga con soldi e gioielli

A seguito della denuncia di una ultra ottantenne di Todi sono stati fermati ed arrestati due soggetti ritenuti presunti autori di truffa aggravata.

I fatti sono accaduti durante il fine settimana quando una donna, mentre aspettava la figlia che tornasse da lavoro, è stata raggiunta da una telefonata. L’interlocutore, con voce gentile ma ferma, si presentava come avvocato spiegando all’anziana donna che la figlia aveva causato un incidente. Nulla di grave, ma qualcosa era andato storto con l’assicurazione e potevano esserci guai con la giustizia. Per la mamma anziana sono attimi di panico, ma il finto avvocato cerca di tranquillizzarla, la rassicura dicendo che una soluzione c’è, basta pagare una somma di denaro e sarà libera, altrimenti deve essere trattenuta in caserma. La donna si rende disponibile all’esborso dei soldi e il sedicente avvocato le dice di prepararli insieme agli oggetti in oro presenti in casa e di consegnarli ad un carabiniere. L’ignara signora, convinta di aiutare la figlia, ripone tutto in una scatola che consegna all’uomo presentatosi in casa. La figlia , al racconto della mamma, si rivolge subito al comandante di stazione che con gli altri militari si porta immediatamente presso la casa della donna. Raccolte le notizie utili, i carabinieri hanno immediatamente attivato tutti i canali di ricerca per riuscire a rintracciare i presuntiautori della truffa. L’istantanea attività ha permesso di rintracciare la vettura in direzione Sud da parte di personale della polizia stradale all’altezza di Caserta, con a bordo due uomini che, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di circa 2.000 euro e degli oggetti in oro riconosciuti dalla vittima. Le ulteriori indagini svolte hanno permesso di ottenere ulteriori gravi indizi di responsabilità a carico dei presunti autori di truffa aggravata, che sono stati arrestati.