Istituto Salvatorelli-Moneta di Marsciano, due progetti di educazione civica aperti alla città

Dopo la fine delle restrizioni dovute alla pandemia, l’Istituto omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta di Marsciano torna ad aprirsi alla città condividendo con la comunità alcune attività progettuali che hanno coinvolto gli studenti durante l’anno scolastico. Due sono state in particolare le iniziative che hanno interessato gli alunni della scuola secondaria di primo grado, nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione civica con riguardo alla cittadinanza attiva: una ha tratto spunto dallo studio della Divina Commedia di Dante per analizzare la realtà dei nostri giorni, l’altra dedicata all’importanza dell’acqua come risorsa e al rispetto dell’ambiente. Due progetti fortemente voluti dalla dirigente scolastica Francesca Gobbi.

L'evento diffuso su Dante Alighieri

Ha visto al conclusione, dunque, l’evento diffuso nel centro storico di Marsciano ‘Tornammo a riveder le stelle’, il progetto interdisciplinare di Educazione civica ‘La Commedia dantesca un sipario aperto sul mondo di oggi’ che ha offerto una serie di attività ispirate all’opera di Dante Alighieri per riflettere su tematiche di stringente attualità.

“La Divina Commedia – hanno spiegato dalla scuola – è un contenitore di umanità senza età. Dante riesce a darci la sensazione di uscire dal tempo e iniziare con noi questo viaggio”.

Gli studenti delle seconde classi, con il coordinamento delle insegnanti Cinzia Ragni e Rita Paoli, hanno organizzato tre momenti espositivi in altrettante location: la sala Capitini ha ospitato la mostra ‘Dall’esilio di Dante ai profughi dei giorni nostri’, la sala Vallerani elaborati video e la sala Giochi del museo l’esposizione di giochi da tavolo, enigmistica dantesca, e giochi di parole che i ragazzi hanno realizzato durante l’anno scolastico. Una performance di scacchi viventi, dedicata alla passione che Dante aveva per questo gioco, ha poi animato Largo Garibaldi, mentre piazza san Giovanni ha ospitato un Preludio musicale durante il quale gli studenti della sezione a indirizzo musicale hanno eseguito brani ispirati a Dante.

Infine spazio allo spettacolo ‘Fatti non foste… Logos e cittadinanza in Dante’, realizzato con la collaborazione dell’esperto teatrale Valerio Apice e di Isola di confine, nell’ambito del laboratorio ‘Teatro in corso’, del quale gli studenti hanno scritto i testi partendo dalla lettura dell’opera dantesca.

“Partendo dall’analisi della Divina Commedia, quindi – ha spiegato la professoressa Ragni –, il progetto ha voluto condurre gli allievi a comprendere l’importanza dell’impegno dei cittadini e delle istituzioni all’interno della comunità e far acquisire valori e competenze che consentano loro di superare in modo etico e responsabile le sfide di una società sempre più complessa e globalizzata”.

Il progetto sull'ecosostenibilità e l'acqua

Stessi apprpoccio e impegno hanno riguardato anche l’altro progetto, ‘Sosteniamoci: ora inizia il futuro. L’acqua non ha frontiere’, che ha coinvolto gli studenti delle prime classi, sempre con il coordinamento delle docenti Cinzia Ragni e Rita Paoli, “con l’obiettivo di formare – ha aggiunto la professoressa Ragni – una nuova generazione, quella dei ‘nativi ambientali’, che nei comportamenti quotidiani trovi come prospettiva naturale il rispetto dell’ambiente in cui vive. Con questo lavoro abbiamo voluto condurre i ragazzi a penetrare la realtà e a comprenderla profondamente per spingerli a rispettarla e amarla, perché aver cura dell’ambiente vuol dire avere cura di noi stessi”.

La giornata conclusiva del progetto ha visto una mostra dei lavori svolti durante l’anno dai ragazzi e una degli elaborati artistico-fotografici del concorso ‘Sosteniamoci: ora inizia il futuro. L’acqua non ha frontiere’ di cui si svolte anche le premiazioni. A chiudere la serata, letture a tema accompagnate da strumenti ad acqua.

Il progetto, nel corso dell’anno, ha previsto molteplici attività, tra cui letture ed elaborazione di prodotti multimediali a tema, una visita virtuale all’Acquario civico di Milano, escursioni alla scoperta dei pozzi medievali e delle fontane della città in occasione della Giornata mondiale dell’acqua e un’iniziativa documentata dagli stessi studenti per ripulire il territorio in occasione della Giornata mondiale della terra.