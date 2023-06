Spoleto, interviene per difendere la postina e viene aggredito dal vicino e dal suo cane

Gli agenti del Commissariato di Spoleto sono intervenuti in un condominio della città per una lite tra due uomini.

A chiedere l’intervento della Polizia di Stato è stata una delle persone coinvolte che ha riferito di aver avuto un’animata discussione, poi degenerata in percosse, con un inquilino dello stabile che era stato notato mentre discuteva e spintonava una postina.

L’uomo ha spiegato che avendo visto la donna in difficoltà, si era avvicinato per difenderla e, in quel contesto, era stato prima morso dal cane dell’uomo e, in seguito, colpito da due pugni sulla schiena.

Agli agenti l'altra persona ha spiegato di avere avuto un diverbio con la dipendente postale e di essere stato aggredito dall'altro uomo, con il quale aveva avuto degli screzi in passato.

Entrambi sono stati avvertiti della facoltà di legge di sporgere querela.