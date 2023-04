Intervengono per un'auto in avaria, pattuglia della polizia travolta sulla E45. Grido d'allarme dei sindacati

"Questa volta si è evitata la tragedia, ma non deve più accadere. È necessario che la polizia stradale sia messa nelle condizioni di poter intervenire e garantire i servizi che le competono". A dirlo Vincenzo D'Acciò, Giacomo Massari e Annamaria Mancini, rispettivamente segretari regionale, provinciale di Perugia e di Terni del Siap.

"È accaduto che una volante è dovuta intervenire lungo la E45, a Città di Castello, per un automezzo in avaria - denunciano -, perché l'unica pattuglia della stradale disponibile era troppo lontano. Auto della volante che è stata travolta e solo per un soffio non sono rimasti uccisi i due colleghi".

"Più volte sia il Siap regionale che quello provinciale hanno sottolineato la difficoltà - prosegue il Siap -, da parte della stradale a garantire il servizio per la carenza di mezzi e personale. Spesso, e lo abbiamo già denunciato, le volanti sono state costrette a intervenire sulle quattro corsie non avendo le dotazioni necessarie e la formazione adeguata per interventi di questo genere, altamente specializzato".

"Servono personale e più pattuglie - concludono - con una revisione del piano compartimentale. Bisogna farlo prima che sia troppo tardi e muoia qualcuno".