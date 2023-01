Foligno, travolto dall'auto sfrenata, rimane con la gamba incastrata sotto la ruota: soccorso da Carabinieri e 118

Un uomo è stato travolto dalla sua auto ed è rimasto incastrato sotto una ruota, fino all'arrivo dei soccorsi dei Carabinieri e del 118.

L'episodio è avvenuto nel centro di Foligno, dove un uommo è sceso dalla propria auto, dimenticando di inserire il freno di stazionamento e lasciando il motore acceso.

Percorsi pochi passi, si è accorto che l'auto si muoveva e tentando di entrare nell'abitacolo per fermare il mezzo, è inciampato ed è caduto, con l'auto che si bloccava solo una volta che uno pneumatico schiacciava la gamba dell'uomo.

Per fortuna dell'uomo proprio in quel momento transitava una pattuglia di Carabinieri della stazione di Foligno che prestava soccorso al malcapitato, spostando l'auto e permettendo di estrarre la gamba da sotto la ruota. I militari fornivano le prime cure in attesa dell’intervento del personale del 118.

Fortunatamente per l’uomo la vicenda si è conclusa con un lieve trauma da schiacciamento, guaribile in 10 giorni e tanto spavento.