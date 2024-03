Lo sviluppo del linguaggio e delle funzioni orali del bambino, un incontro interattivo per i genitori

“Lo sviluppo del linguaggio e delle funzioni orali del bambino, come supportarlo?”, è il tema dell’incontro interattivo che si svolgerà mercoledì 13 marzo dalle ore 16, presso la Scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti” di Tavernelle, organizzata dalla Rete dei servizi per l’infanzia Lilliput Cooperativa Polis in sinergia con la scuola, condotto dalla logopedista Francesca Tiberi e rivolto, oltre che ai genitori dei bambini iscritti all’asilo nido intercomunale “Le Piccole Impronte”, all’asilo nido “La Tana degli Orsetti” e alla Scuola “Monumento ai Caduti”, anche alle famiglie interessate del territorio.

“L’importanza di una comunicazione efficace con i nostri piccoli e i consigli giusti per una messa in opera di strategie di linguaggio che favoriscano uno sviluppo fisiologico e positivo delle abilità di comunicazione dei nostri bambini - sostiene la logopedista Francesca Tiberi - questi gli obiettivi alla base del nostro incontro, affinché possa essere un momento di buona informazione e di scambio. Sarò lieta di accogliere dubbi, insicurezze e nuove idee, perché da sempre profondamente convinta che l’impegno di ognuno di noi, faccia la forza di tutti”.

L’organizzazione di un incontro interattivo rappresenta l’estensione di un percorso pedagogico comune più ampio, iniziato quattro anni fa e che vede i tre servizi rispondere congiuntamente alle esigenze di socialità estive per i bambini del territorio. È in atto, infatti, un percorso di continuità strutturato e ricco di proposte per i bambini dei tre servizi 0-6, nonché un prezioso supporto alla genitorialità con la promozione di tavole rotonde sull’infanzia, come in questo caso, condotte da professionisti dell’età evolutiva. Tutto ciò a testimonianza di come un servizio intercomunale pubblico e due servizi privati (distanti pochi metri l’uno dagli altri) possano, concettualmente accomunati dalla stessa idea di infanzia e della volontà di proporre ai bambini un percorso pedagogico di qualità, fornire esaurienti risposte ai bisogni dei bambini e diffondere la cultura dell’infanzia supportando la genitorialità di tutto. Tale percorso è stato possibile grazie alle amministrazioni comunali di Panicale e Piegaro, che hanno stimolato quattro anni fa un confronto garantendo un prezioso supporto alla progettualità.

“L’incontro interattivo rientra nella ferma volontà di generare uno spazio inclusivo in cui poter supportare una genitorialità consapevole – affermano Robert Bonini coordinatore pedagogico Rete Lilliput Cooperativa Polis e Maurizia Poggiani direttrice della Scuola - Si parlerà del percorso di crescita dei bambini e di come supportare lo sviluppo del linguaggio nella fascia 0-6 grazie alla preziosa conduzione di Francesca Tiberi, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito”.