Deruta, all'asilo le ricette dai Paesi del mondo per far incontrare le famiglie del territorio

L’esperienza di questi anni conferma come il nido d’infanzia comunale “Il Draghetto” di Deruta sia diventato un luogo d’incontro e di riferimento per le famiglie del territorio. I genitori lo dimostrano quotidianamente con la loro presenza in occasione del laboratorio interculturale.

“È stato un percorso di accoglienza e integrazione accattivante che ha coinvolto le famiglie nel contesto educativo del nido, favorendo relazionalità e confronto. Dall’inizio dell’anno educativo si è posta l’attenzione al servizio proprio perché l’eterogeneità multiculturale è emersa - afferma Mariateresa Briamonte, coordinatrice tecnica area infanzia - Non a caso si sono organizzati numerosi interventi rivolti alle famiglie del territorio, non ultimo quello sul laboratorio di dolci marocchini e letture di fiabe dal mondo. La finalità è stata quella di far crescere nel servizio educativo la cultura dell’accoglienza, coinvolgendo i genitori dei bambini stranieri che frequentano il nido, per creare un rapporto di fiducia che poi sfocia nella costruzione dell’alleanza educativa nido famiglia”.

Ecco l’idea della cucina partecipativa, dell’incontro tra adulti e bambini per scambiare e condividere. Il laboratorio scelto è stato quello della realizzazione di dolci con ricette arabe, prossimamente si effettueranno ricette provenienti dall’Albania, poi dalla Romania e da altri Paesi.

Un ringraziamento ad Ha Nen l’educatrice che ha diretto il laboratorio, coinvolgendo i genitori e i bambini nel pasticciamento dei particolarissimi dolci realizzati seguendo le ricette arabe, mentre Lisa Bresciani educatrice, scrittrice di libri per bambini nonché genitore, ha appassionato i bambini e genitori con le letture di fiabe dal mondo. Si ringrazia come di consueto tutta l’equipe del nido per aver organizzato in maniera proficua l’iniziativa, il Comune di Deruta nella persone del sindaco Michele Toniaccini e Cristina Canuti vicesindaco, che ha partecipato attivamente all’evento.