Animali selvatici, installati altri quattro dissuasori per la sicurezza della strada provinciale Romea

Quattro nuovi sensori ad infrarossi per rendere più sicura la strada provinciale Romea a Castiglione del Lago e prevenire gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica.

I tecnici del Servizio progettazione viaria della Provincia di Perugia, nei giorni scorsi, sono tornati su questo tratto stradale, contraddistinto da un alto grado di pericolosità a causa del frequente attraversamento di animali selvatici, per potenziare l’impianto già installato.

Il dispositivo è di quelli previsti dal progetto Life strada per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica. Attraverso una centralina di segnalazione e messaggi luminosi e sonori, il dissuasore impedisce il passaggio di animali che vivono in libertà e allertano gli automobilisti del pericolo. Il sistema è basato su radar e sensori termici, individua la presenza di un animale a bordo strada e attiva una segnalazione luminosa che avvisa l'auto in transito, inducendo il rallentamento del mezzo. Se l'automobilista non diminuisce la velocità, entra in funzione un sistema di dissuasione acustica che fa allontanare l'animale.

La Provincia di Perugia è intervenuta anche presso la cosiddetta Curva di Braccio nel comune di Panicale per riparare alcuni fori che la fauna selvatica, in particolar modo cinghiali, hanno praticato sulla rete di contenimento della scarpata. L’operazione di manutenzione della rete proseguirà nei prossimi giorni.

In un anno si sono avuti 300 incidenti legati alla fauna selvatica su tutto il territorio provinciale, di cui una cinquantina al Trasimeno.