A tutta velocità in città, si scontra con l'auto che fa manovra: due nei guai per lesioni colpose

Uno procedeva a tutta velocità lungo una strada cittadina, l’altro usciva da un parcheggio e si immetteva sulla via senza dare la precedenza. Tutti e due, un 80enne difeso dall’avvocato Alessandro Di Baia e un 40enne difeso dall’avvocato Giuseppe Berellini, sono finiti sotto processo per lesioni personali.

I due sono accusati di avere “per colpa consistita in negligenza, imprudenza o imperizia nella conduzione delle rispettive autovetture … correlata alla inottemperanza alle norme sulla disciplina della circolazione stradale” cagionato alla passeggera di una delle autovetture “le lesioni gravi consistenti in trauma cranico con esa port traumatico, fratture costali multiple bilaterali, frattura composta della branca ischiale e della branca ileopubica omolaterale” con una prognosi di guarigione di 60 giorni.

Uno dei due conducenti non aveva con sé la patente e, comunque era scaduta, ma circolava percorrendo via San Bernardino da Siena ad una velocità superiore al consentito e “non adeguata e tale da creare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose” e giunto all’altezza di un condominio “collideva con l’autovettura” condotta dall’altro imputato che “stava effettuando manovra di immissione nel flusso della circolazione” in un violazione della segnaletica e senza dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva.

Il conducente dell’auto che stava facendo manovra riportava “distrazione del rachide cervicale, mialgie post traumatiche diffuse, contusione ginocchio destro” per una prognosi di guarigione di 60 giorni.