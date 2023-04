Gubbio, furgone contro il guard rail sulla Pian d'Assino: conducente portato in ospedale

Incidente sulla strada statale 219 nel pomeriggio di oggi, quando un furgone, per causa in corso di accertamento, è uscito fuori strada, andando a sbattere contro il guard rail.

Il guard rail ha sfondato il parabrezza e si è infilato nell'abitacolo del furgone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gubbio per estrarre il ferito, incosciente, e affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno stabilizzato e portato all'ospedale di Perugia in codice rosso per i molteplici traumi. Sul posto anche i carabinieri di Gubbio.

L'incidente è avvenuto sulla Variante di Pian d'Assino, all'altezza di Torre Calzolari, intorno alle 15.30.