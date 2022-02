Incidente mortale in galleria, auto contro camion sulla Val di Chienti

Incidente stradale mortale, questa mattina, sulla Val di Chienti tra mezzo pesante e autovettura.

Il sinistro è avvenuto sulla strada statale 77var “della Val di Chienti”. La carreggiata in direzione Macerata tra Foligno e Colfiorito, come riferisce Anas, è temporaneamente chiusa per permettere i rilievi della Polizia stradale e le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati.

Il traffico proveniente dalla Strada Statale 3 Flaminia/Foligno è deviato sul vecchio tracciato della SS77 con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura il cui conducente è deceduto.

Secondo una prima ricostruzione il conducente dell'autovettura non si sarebbe accorto del carico sporgente dal mezzo pesante e in fase di sorpasso avrebbe urtato le travi in cemento trasportate dal camion, rimanendo schiacciato con la vettura tra il carico e il pianale del mezzo.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. Sul luogo del sinistro una pattuglia della Polstrada di Foligno e mezzi del 118.