Sant'Eraclio, automobile ribaltata in via Roma. Illeso il conducente

Incidente in via Roma a Sant’Eraclio, nei pressi della farmacia, dove un’autovettura si è ribaltata in mezzo alla strada, senza conseguenze di rilievo per il conducente.

Un incidente che ha subito scatenato polemiche con richieste di istituzione del senso unico di marcia, per ridurre il traffico, o del limite di velocità a 30 chilometri orari e l’installazione di telecamere per il controllo della velocità.