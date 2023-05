Gubbio, Ape sbatte contro una recinzione e si ribalta: conducente in ospedale

I Vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti in via del Bottagnone per un incidente stradale autonomi. Alle 16.30 è arrivata la chiamata per un'Ape 50 che era finita contro la recinzione di un immobile, ribaltandosi. Soccorso il conducente che è stato estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco e trasportato dal 118 in codice rosso presso ospedale di Branca. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale per i rilievi.