Vigili del fuoco impegnati su un doppio fronte per contrastare gli incendi che riguardano aree boschive.

Due squadre sono impegnata in località Sostino, nei pressi di Foligno, e Cese e Ancaiano nei pressi di Spoleto. Bruciano vegetazione e bosco. Nel secondo caso, in particolare, le fiamme interessano un'area piuttosto impervia, per questo è stato richiesto l'intervento di canadair.