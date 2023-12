Deruta: arte, cinema e solidarietà per un Natale in famiglia con i fratelli Tognazzi e Simona Izzo

Cinema e ceramica sono gli ingredienti perfetti per il natale di Deruta che proprio nel giorno dell’Immacolata, festività in cui tradizionalmente si allestisce l’albero di Natale, ha inaugurato la mostra “Ugo di noi”, dedicata al grande attore Ugo Tognazzi, e sono state accese le luci dell’iconico albero in ceramica.

Il tutto alla speciale presenza di Simona Izzo e di Ricky e Gianmarco Tognazzi.

Ricky Tognazzi ha invitato i presenti a visitare la mostra, allestita da Marco Dionisi e ha ricordato il legame fra il padre Ugo e Deruta: “Amava molto l’Umbria come anche le ceramiche e conservava diverse opere di Deruta”.

Insieme alle star anche il sindaco Michele Toniaccini, l’assessore regionale Paola Agabiti, Stefano Masciarelli e l’associazione Italiana Persone Down.

Un evento ricco di arte e solidarietà che il primo cittadino ha definito “davvero speciale” sottolineando: “Attraverso Ugo Tognazzi si rafforzano i valori della solidarietà, dello stare insieme e il senso della famiglia”. Non ha caso Simona Izzo ha messo in evidenza un aspetto importante di Ugo Tognazzi: “A Natale cucinava 36 portate perché era il suo modo per prendersi cura di tutti e dove non mancavano le ex mogli e le ex nuore, perché per Ugo il Natale era un momento di riunione familiare”.

La giornata è stata animata dalla musica del maestro Maurizio Mastrini e dal coro dei bambini del catechismo della parrocchia di Deruta con la collaborazione di Moon Radio.

Il Comune di Deruta, attraverso gli artigiani ceramisti, e la Pro Deruta hanno omaggiato gli ospiti con cadeau in ceramica, collane in fuseruola, sfere di Natale, fino a un ritratto di Ugo Tognazzi e un piatto in ceramica. Oltre alle scarpette rosse in ceramica donate a Simona Izzo e all’assessore Agabiti ci sono stati i doni in ceramica anche da parte dei ragazzi e delle ragazze dell’Associazione Italiana Persone Down

Un incredibile 8 dicembre, preludio di tutte le festività all’insegna della condivisione e della bellezza insieme all'unita comunità di un borgo ricco di storia, cultura e valori, capace di coinvolgere e includere tutti nel clima natalizio.