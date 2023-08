In treno senza biglietto e con un ordine di lasciare l'Italia non rispettato, denunciato e portato al Cpr per l'espulsione

Viaggiava in treno senza biglietto e con un ordine di lasciare il territorio nazionale emesso dal questore di Perugia a giugno. Ad attenderlo alla stazione, un cittadino nigeriano di 25 anni ha trovato gli agenti del commissariato di Assisi. L’uomo, senza fissa dimora e gravato da precedenti di Polizia come resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate è stato denunciato per aver violato la prescrizione del questore ed è stato accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Brindisi al fine di rendere esecutivo il suo allontanamento dal territorio italiano.