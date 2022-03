Storie a lieto fine, in questo caso. Le due minori, partite all'oscuro di tutti, sono state affidate nuovamente agli operatori delle strutture che le hanno in affidamento.

Erano scappate dalle comunità dove vivevano. Per raggiungere il fidanzato a Perugia una, per andare al concerto del suo artista preferito ad Ancona, l'altra. Sono state individuate dagli agenti della Polfer alla stazione di Foligno, nel corso di controlli di routine. Le due giovanissime, provenienti da Roma, hanno destato il sospetto degli agenti che, con la complicità di una tazza di cioccolata calda, son riusciti a farsi raccontare le loro storie.

In fuga per amore e per il concerto, due ragazzine individuate alla stazione di Foligno