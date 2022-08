IN BREVE Frana in Valnerina: bloccata parte della strada, task-force in azione. Modificata la viabilità

Problemi al traffico in Valnerina: nel pomeriggio di oggi si è vericata una frana nell'area del comune di Vallo di Nera. Sul posto si trovano le squadre Anas e i Vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. A causa della frana è stata temporaneamente istituito il senso unico alternato sulla SS 685 “delle Tre Valli” nei pressi del km 49,800.